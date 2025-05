Por AFP, Europa Press

O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, ordenou nesta terça-feira a suspensão do processamento de vistos de estudante enquanto o governo do presidente Donald Trump expande a verificação de suas redes sociais, de acordo com um telegrama interno.

A AFP teve acesso ao telegrama ordenando que embaixadas e consulados não atribuíssem mais “agendamentos para vistos de estudante ou intercâmbio”. Até que novas diretrizes sejam emitidas.”

Processamento de vistos

Conforme a Europa Press, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ordenou que as embaixadas dos EUA suspendessem todas as consultas para conceder vistos a estudantes estrangeiros. Tudo isso enquanto o governo Donald Trump está avaliando uma medida para revisar mais detalhadamente os perfis dos candidatos nas redes sociais.

“Com efeito, imediato, à medida que a expansão das verificações e triagens de antecedentes nas mídias sociais está sendo preparada, as seções consulares não devem adicionar mais agendamentos para vistos de estudante ou visitante de intercâmbio até que novas diretrizes sejam emitidas.” Isso é o que Rubio apontou em uma diretiva coletada pela Bloomberg.

Este anúncio ocorre dias depois que o governo Trump tentou proibir a matrícula de estudantes estrangeiros na Universidade de Harvard. Ele o acusa de ser um terreno fértil para o antissemitismo e o comportamento “pró-terrorista” em favor da causa Palestina. No entanto, um tribunal federal suspendeu a ordem.

(…)

