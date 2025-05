O reitor do Instituto Federal do Acre (IFAC), professor Fábio Storch de Oliveira, participou nesta terça-feira (27) de reunião no Palácio do Planalto com ministros e reitores de instituições federais. O governo anunciou a liberação de R$ 400 milhões em recomposição orçamentária para 2025, além de melhorias na execução dos recursos. O IFAC assegurou R$ 3,3 milhões para custeio imediato e R$ 1,3 milhão em recomposição para o próximo ano.

Durante o encontro, reitores da Região Norte entregaram ao ministro da Educação, Camilo Santana, um documento solicitando a regulamentação do adicional de atividade penosa para servidores em áreas de fronteira, conforme previsto no artigo 71 da Lei n.º 8.112/1990. O presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) também cobrou o cumprimento dos acordos firmados durante a recente greve da Rede Federal, destacando a urgência da recomposição salarial, da melhoria na infraestrutura e da valorização dos servidores.

Desde 2023, o governo federal tem adotado medidas estruturantes para a Rede Federal, com investimentos em infraestrutura, reajustes salariais, ampliação de bolsas estudantis e respeito à autonomia institucional.

