GdA – O Acre recebeu do governo federal R$ 24 milhões, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para incentivo à agricultura familiar no Acre, com apoio à produção local e à alimentação escolar. O anúncio foi feito na 15ª reunião anual da Força-Tarefa de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force), realizada em Rio Branco (AC), entre 19 e 23 de maio. O evento contou com a presença de governadores e vice-governadores, além da ministra Marina Silva (MMA) e da diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, que fizeram o anúncio.

Grifo meu:….ensurdecedor o silêncio do governo GladsonC diante das agressões sofridas, nesta terça-feira, por senadores sem escrúpulos, durante reunião na Comissão de Infraestrutura do Senado. Dias atrás, Marina esteve no Acre e liberou R$ 24 milhões para o governo local investir no apoio à agricultura familiar….Um silêncio que diz muito…



J R Braña B.