PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu, na manhã desta segunda-feira, 26, uma capacitação direcionada aos agentes de endemias, integrando os novos profissionais recentemente contratados pelo município.

O evento foi realizado no auditório do Centro Universitário Estácio Unimeta e teve como objetivo principal fortalecer o conhecimento dos profissionais que atuam na linha de frente da saúde, especialmente no que diz respeito à prevenção e ao enfrentamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com foco no Papilomavírus Humano (HPV).

A programação contou com palestra conduzida por profissional especializado na área, que abordou temas fundamentais como os meios de transmissão, os sintomas, as formas de prevenção e a importância do diagnóstico precoce das ISTs. A capacitação destacou, em especial, os riscos associados ao HPV, que pode causar diversas complicações à saúde, incluindo câncer de colo do útero, de pênis, de ânus e de orofaringe.

Para o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, ações como essa são essenciais para qualificar ainda mais o trabalho dos agentes, que têm papel estratégico na promoção da saúde e na distribuição de informações dentro das comunidades.

“Nosso objetivo é garantir que nossos agentes estejam cada vez mais preparados para orientar a população sobre a importância da prevenção. O conhecimento é a principal ferramenta na luta contra as ISTs. Quando capacitamos nossos profissionais, estamos cuidando da saúde da nossa cidade. A informação salva vidas, e é isso que queremos levar para cada bairro, cada família de Rio Branco”, afirmou Rennan Biths.

O secretário reforçou ainda que a capacitação faz parte de um conjunto de ações contínuas desenvolvidas pela Prefeitura para ampliar as estratégias de prevenção no município. “Estamos trabalhando de forma integrada, com campanhas, ações educativas e intensificação da vacinação, especialmente contra o HPV, que é oferecida gratuitamente nas unidades de saúde. Nossa meta é reduzir os índices de infecções e promover uma cidade mais saudável e consciente”, finalizou.