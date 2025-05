Diário Oficial do Acre, Sena Madureira

Terça-feira, 27 de Maio de 2025 – D.O Nº 14.030-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01984/2025

credenciamento de empresas

SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E A EMPRESA FERNANDO DE SOUZA SILVA-LTDA

R$ 68.000,00(sessenta e oito mil reais).

terá vigência de 8 meses

* ALUGUEL – TOYOTA HILUX PLACA: SQU8C81

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1401/2025,

Contratação das empresas

DISBAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 47.725.333/0001-41,

M DIAS REGO LTDA CNPJ Nº: 16.837.237/0001-61

W. P. DINIZ CNPJ Nº: 51.270.037/0001-70

D L RAMOS – ME CNPJ Nº: 05.146.814/0001-52

LIBIO MENDES ARAUJO – ME CNPJ Nº: 14.293.153/0001-89

M. J. SERVIÇOS E CONSULTORIA – ME CNPJ Nº: 29.411.903/0001-47

RC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Nº: 58.394.426/0001-57

valor de R$ 119.924,09 (cento e dezenove mil, novecentos e vinte e quatro reais e nove centavos

PORTARIA/PMSM/GAB. PREF.Nº 66/2025

Art. 1º – NOMEAR, como Gerente da Merenda Escolar vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Função Gratificada 4, o servidor *Elienai Raulino

da Costa*

PORTARIA/PMSM/GAB. PREF.Nº 67/2025

Art. 1º – NOMEAR, como Gerência de Busca Ativa Escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Função Gratificada 2, a servidora Aldeisa Freire Nobre

PORTARIA/PMSM/GAB. PREF.Nº 68/2025

Art. 1º EXONERAR, da função de Coordenadora Administrativa a servidora:

Maria Rodrigues Bezerra – Letra B – Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonice Fernandes de Almeida Breguense

PORTARIA/PMSM/GAB. PREF.Nº 69/2025

Art. 1º EXONERAR, da função de Coordenador de Ensino Pedagógico o servidor:

Antônio José Silva Costa – Letra “A” – Escola Municipal de Ensino Fundamental Laurita Alves.

15ª CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 001/2025

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL: Contrato nº 053/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE-SEME (Contratante Rescindente) e o Sr. FRANCISCO AZEVEDO NASCIMENTO (Contratado Rescindido).

RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato nº. 053/2025, celebrado em 29 de abril de 2025, referente a contratação de pessoa física para prestação de serviço de locação

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças e PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA – ME CNPJ nº 31.535.577/0001-21

valor de R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais ).

