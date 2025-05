É o assunto da mídia nas últimas horas…

Marina, mulher e ministra do Meio Ambiente – hoje sem prestígio e apoio no próprio governo que integra – ficou sozinha contra alguns senadores brutamontes…um deles que a agrediu é o mesmo que disse que queria ‘enforcá-la’ dia desses.

Discordar de Marina é da política, é normal… Agredir uma ministra, uma mulher, é pisar no decoro parlamentar.

Mas essa é a prática da extrema-direita, que é a própria cloaca da política.

Pior: os senadores do PT viram tudo e ficaram em silêncio… Jaques Wagner, líder do governo, estava no plenário — calado, calado ficou…Uma vergonha!

Marina, cai fora…!

J R Braña B.