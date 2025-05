Por Renzo Loza do jornal peruano La República

Uma equipe de geólogos conseguiu o primeiro mapa completo da Zelândia, uma massa de terra submersa no sudoeste do Pacífico. Também conhecido como Te Riu-a-Māui, este continente permaneceu oculto por milhões de anos, com apenas 5% de sua superfície visível acima do nível do mar, incluindo a Nova Zelândia. O novo estudo, publicado na revista Tectonics, confirma que a Zelândia atende a todos os critérios científicos para ser considerada o oitavo continente da Terra.

A pesquisa, liderada pela GNS Science e apoiada pela Universidade de Sydney, usou amostras marinhas coletadas durante a expedição ECOSAT II em 2016. Essas rochas submarinas, extraídas perto da Nova Caledônia, revelaram a existência de um cinturão vulcânico de mais de 250.000 km² e granitos pertencentes ao antigo supercontinente Gondwana. De acordo com Nick Mortimer, principal autor do estudo, “pela primeira vez a magnitude das erupções magmáticas que acompanharam a fragmentação continental é comprovada”. Qual é a origem da Zelândia? A Zelândia se separou do supercontinente Gondwana entre 100 e 80 milhões de anos atrás, durante uma fase de intensa atividade tectônica e vulcânica. Durante esse período, o magma emergiu mediante fissuras, formando uma vasta região continental que acabou ficando submersa. O termo Zelândia foi proposto pelo geofísico Bruce Luyendyk em 1995 para se referir a uma plataforma geológica que inclui a Nova Zelândia, a Elevação de Chatham e a Elevação de Lord Howe. Em 2017, um artigo publicado no GSA Today formalizou sua proposta como continente com base em características geológicas como espessura, tamanho e composição da crosta. Além disso, o nome Te Riu-a-Māui homenageia a visão de mundo maori, combinando a tradição oral polinésia com a ciência moderna. Este termo refere-se às “colinas, vales e planícies de Māui”, integrando a mitologia oceânica com a história geológica da Terra. Como é a Zelândia e por que é um continente? A Zelândia cobre cerca de 4,9 milhões de quilômetros quadrados, tornando-se um continente submerso de tamanho considerável. Sua crosta tem entre 10 e 30 quilômetros de espessura e, em alguns setores, como sob a Ilha Sul da Nova Zelândia, ultrapassa 40 km. Contém rochas típicas dos continentes, como granitos e grauvaques. Ao contrário de outras plataformas subaquáticas, a Zelândia exibe geologia variada e estruturas tectônicas complexas. A presença do cinturão granítico conhecido como Batólito Mediano e extensos campos vulcânicos o diferencia das simples placas oceânicas. Wanda Stratford, coautora do estudo, disse: “O papel do magma na separação do Gondwana foi subestimado até agora. As novas evidências mudam nossa compreensão do processo de fragmentação continental.”

O primeiro mapa completo de um continente

O ponto culminante do mapeamento da Zelândia se destaca na geologia mundial. É o primeiro continente cujo território foi completamente mapeado até suas margens subaquáticas. O trabalho combinou análise magnética, estudos sísmicos e datação de rochas, o que permitiu revelar formações escondidas no fundo do mar por milhões de anos.

O mapa mostra não apenas a extensão da crosta continental, mas também vulcões subaquáticos ativos nos tempos antigos e a distribuição de campos magnéticos que coincidem com fluxos de lava basáltica. Esses sinais magnéticos foram fundamentais para confirmar a presença de rochas semelhantes às que emergem em áreas como Cape Reinga, Blenheim e Chatham Islands.

(…)

