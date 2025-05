O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou nesta quarta (28) uma Moção de Solidariedade à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alvo de ataques misóginos e de violência política de gênero por senadores do Amazonas e de Rondônia, durante audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado.

— Assistimos a um espetáculo de horrores. Marina foi deputada desta Casa, marcou época como parlamentar combativa, produtiva e solidária. Nunca partiu para o plano do ataque pessoal ou da adjetivação desnecessária. Foi vítima de discurso de ódio e misoginia – disse Edvaldo.

— Marina saiu daqui…foi alfabetiza com 16 anos e não foi fácil virar uma cidadã do mundo. Não podemos ser covardes porque defender Marina, à s vezes, não traz popularidade…e quem se acovarda não está à altura da história.

O deputado afirmou que, apesar dos ataques, ‘Marina entrou no debate de um tamanho e saiu gigante, porque o Brasil reprova essa forma absurda, preconceituosa e arrogante de fazer política.’

Edvaldo cobrou posicionamento da Aleac em defesa da ministra.

— Não podemos ser covardes. Quem se acovarda não merece estar à altura da história. Marina saiu das cabeceiras dos rios para ser uma cidadã do mundo. É uma mulher negra, de origem humilde, e não merece ser vilipendiada – concluiu.