A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta quarta-feira (28) o Ambulatório Materno-Infantil na Policlínica Barral y Barral.

O espaço oferece atendimento especializado e humanizado para gestantes, puérperas, recém-nascidos e crianças de até 2 anos.

O ambulatório foi implantado com recursos próprios e recebeu melhorias na estrutura física, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento.

A unidade atende uma demanda reprimida de 355 gestantes de alto risco, além de oferecer serviços como exames laboratoriais, ultrassonografia, fisioterapia pélvica e teste do pezinho.

O prefeito Tião Bocalom destacou que o novo serviço é um investimento no futuro.

— Cuidar das mães e das nossas crianças é investir no futuro. Esse ambulatório não existia e agora oferece atendimento especializado e humanizado. Queremos combater a desnutrição infantil com políticas como a distribuição do leite social e seguiremos criando novos serviços como este – afirmou.

O secretário de Saúde, Rennan Biths, reforçou que o espaço surgiu a partir de estudos técnicos que apontaram a necessidade.

— Estamos garantindo mais qualidade no atendimento e fortalecendo a rede de atenção primária, graças ao compromisso do prefeito com a saúde pública – destacou.

A secretária adjunta da Sesacre, Ana Cristina, classificou a obra como um marco.

— É um serviço essencial para gestantes de alto risco que agora terão acesso a um atendimento especializado – disse.

O ambulatório fortalece a rede municipal de saúde e contribui para a redução da morbimortalidade materno-infantil em Rio Branco.

