Pela vontade do centrão e da extrema-direita, os ricos não precisam pagar impostos, nem os fundos de investimentos precisam IOF mais alto.

Com a ajuda da imprensa(Globo, STB, Record, Band, Folha etc e até a midiazinha do Acre…), os brasileiros são levados a acreditar que o IOF vai atingi-los — o que é uma meia verdade.

Veja esse vídeo de 1 minuto de Fernando Haddad.……ouça para entender de uma vez por todas…

— O Brasil ficou 7 anos (Temer e Bolsonaro) sem reajustar a tabela de imposto de renda e ninguém reclamou – lembrou o ministro.

No entanto, o governo Lula reajustou a tabela (quem ganha até 5 mil não vai mais pagar IR a partir de 2026), porém decidiu não conversar com a sociedade e pedir apoio às medidas contra a minoria rica em favor da maioria assalariada e sem renda alguma.

Claro, o governo Lula não é um governo de esquerda, se fosse o povo seria chamado a ajudar a decidir os rumos do país e a enfrentar politicamente(com esclarecimentos, informações e mobilizações constantes) o centrão e a extrema-direita…mas o governo Lula decidiu não ser um governo de esquerda…

E por fim, temos um governo que não arrisca e que não corre riscos.

Governo de esquerda que não arrisca e não corre riscos para ajudar a maioria do povo não é governo de esquerda.

Todo grande estadista que se fez conhecer no mundo arriscou e correu risco politicamente e mudou seu país …

Resultado: o Brasil e as redes sociais (grupos de zap) estão abarrotados de brasileiros pobres que, por não compreenderem a realidade em que vivem, acabam defendendo, inconscientemente, os interesses dos mais ricos (do mercado, do centrão e da extrema-direita)…



J R Braña B.