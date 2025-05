CNC – Medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) registrou alta de 1,6% em maio, frente a abril, marcando o segundo avanço consecutivo após quatro meses em queda.

Apesar da melhora do indicador, a confiança do setor segue abaixo do patamar registrado em 2024, com queda de 5,8% no comparativo com o mesmo período do ano passado.

O levantamento mostra que todos os componentes do índice apresentaram resultados positivos em maio na variação mensal, com destaque para as expectativas dos empresários, que cresceram 2,3%.

No entanto, quando considerados os números do ano passado, o cenário não é tão animador.

(…)

Grifo meu: a CNC, adversária ideológica do governo Lula- tem sempre um senão, um mas, mesmo com o país em melhora. Bom para eles era no tempo de Bolsonaro, que tudo corria frouxo a favor deles…



J R Braña B.