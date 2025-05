O prédio em ruínas do antigo Instituto Santa Juliana será mesmo posto à venda.

O processo de avaliação já começou.

A informação foi confirmada nesta quinta pela Diocese em Rio Branco a oestadoacre .

— Na próxima semana já vamos fechar. Estamos esperando a avaliação pra dar um valor mais específico – disse o padre Macoy, que trabalha com o bispo Dom Joaquín.

Em tempo: no sábado, 31, uma equipe da diocese vai estar em Sena e quer falar com o prefeito Gehlen. Um contato inicial com o presidente da câmara foi feito por uma pessoa em Sena para que Charmes Diniz interceda e consiga um encontro com o chefe do executivo.

Em tempo 2: padre me disse ainda: ‘vamos lhe dar um retorno o mais rápido possível’.

Em tempo 3: Nova sede da prefeitura onde hoje é o prédio em ruínas…a cidade administrativa do município que oestadoacre imagina



J R Braña B.