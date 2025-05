As inscrições para o Enem 2025 estão abertas até 6 de junho, pela Página do Participante.

Estudantes do 3º ano da escola pública já têm o cadastro pré-preenchido — é só conferir os dados e escolher o idioma da prova.

Quem teve isenção ou justificativa aprovada também precisa fazer a inscrição.

Vai usar o Enem para concluir o ensino médio? Marque essa opção se tiver 18 anos ou mais.

Provas nos dias 9 e 16 de novembro.



Saiba como se inscrever: siga o passo a passo:

1 – Acesse a Página do Participante e selecione “Inscrição”.

2 – Em seguida, insira o número do CPF e a data de nascimento (iguais aos cadastrados na Receita Federal) e clique em “Iniciar a inscrição”.

3 – Após essa etapa, confirme se os seus dados estão conforme o cadastro na Receita Federal.

4 – Prossiga conforme as orientações e confirme as informações solicitadas. Dados como “Cor/Raça”, “Estado Civil” e “Nacionalidade”, entre outros, são obrigatórios.

5 – Informe se serão necessários recursos de acessibilidade.

6 – Para solicitar tratamento pelo nome social, o interessado deve realizar o cadastro dessa condição junto à Receita Federal do Brasil.

7 – Escolha entre os idiomas inglês e espanhol para realizar a prova de língua estrangeira.

8 – Este ano, os participantes com 18 anos ou mais que desejarem usar o Enem para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência devem informar essa opção no momento da inscrição.

10 – Ao terminar de informar os dados necessários, clique em “Enviar Inscrição”.

