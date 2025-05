NYT revela:

Enquanto Elon Musk se tornava um dos aliados mais próximos de Donald Trump no ano passado — liderando comícios barulhentos e doando cerca de US$ 275 milhões para ajudá-lo a vencer a Presidência —, ele também usava drogas com muito mais intensidade do que se sabia anteriormente, segundo pessoas familiarizadas com seus hábitos.

— Uso intenso de drogas do senhor Elon Musk – diz o NYT em post que está na capa neste momento

Grifo meu: esse é o primeiro acontecimento público revelado de um integrante do governo de empresários dos EUA. Aguarda que vem mais…

Grifo meu 2: não tem como um governo de empresários dar certo num país importante como os EUA…aguarda…

Grifo meu 3: traduzindo…segundo o NYT, o bilionário Elon Musk é um dependente químico como os que existem no Brasil, no Acre, nos Estados Unidos e em todos os lugares….não é somente o pessoal de rua que é atendido no Centro Pop em Rio Branco.



J R Braña B.