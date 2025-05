Além do estado, 21 municípios acreanos podem se inscrever na seleção, que busca mapear boas práticas das redes públicas de ensino na oferta de educação integral

Redes de ensino do Acre e de 21 municípios têm até 1º de junho para inscrever experiências de gestão e projetos pedagógicos de educação integral em tempo integral.

A seleção, realizada pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Faculdade de Educação da UFMG, busca práticas inspiradoras em todo o país, dentro do Programa Escola em Tempo Integral, que visa ampliar matrículas nessa modalidade em toda a educação básica.

As inscrições são feitas pelo site Educação Integral – Experiências Inspiradoras, conforme o Edital nº 2/2025, que traz critérios e orientações.

O objetivo é identificar e divulgar práticas que contribuam para cumprir a Meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE): ofertar educação em tempo integral em 50% das escolas públicas, atendendo pelo menos 25% dos estudantes.

Podem ser inscritas experiências de creches, escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, incluindo todas as modalidades.

Também são aceitas boas práticas de gestão das redes públicas, inscritas por representantes das secretarias de educação.

As propostas devem ser enviadas exclusivamente pela internet, seguindo o Roteiro de Relato (Anexo 1 do edital), dentro de um dos seis eixos:

1 Gestão Democrática e Participação Social

2 Currículo Integrado e Práticas Pedagógicas

2 Territórios, Culturas e Saberes

4 Diversidade, Inclusão e Equidade

5 Gestão Administrativa, Financeira e Pedagógica

6 Intersetorialidade e Articulação em Rede

A seleção ocorrerá em sete etapas: pré-seleção, análise, classificação, decisão preliminar, recurso (se houver), decisão final e divulgação.

A análise será feita por uma comissão de especialistas, organizada pela UFMG (grupo Teia) e pela Secretaria de Educação Básica do MEC. O resultado será divulgado no portal do MEC em 27 de junho.

O Programa Escola em Tempo Integral amplia a jornada escolar para, no mínimo, 7 horas diárias ou 35 semanais, priorizando estudantes em maior vulnerabilidade, com apoio técnico e financeiro do governo federal, alinhado à BNCC.

(oea com info do MEC)