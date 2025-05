Conversa imaginária com Pe. Paolino.

É 31 de maio… o último dia do arraial que ele sonhou, construiu e amou.

As velas tremulam, os balões sobem… e lá do céu, sei que Pe. Paolino sorri.

Hoje, faço uma conversa psicografada, imaginária, de memória e saudade…

…Porque quem planta amor, nunca vai embora.

J R Braña B. – Pe. Paolino, há quanto tempo!

Pe Paolino – Ma rapaz… faz tempo… mas nunca deixei de ler as tuas coisas…E você levava ou pedia para levarem o jornal pra mim …

J R Brãna B. – Hoje é o último de maio e como o senhor sabe, o último dia de arraial em Sena na igreja…

Pe Paolino – Ah… o mês de maio… Nossa Senhora me dava força! Esse arraial foi uma das missões da minha vida em Sena Madureira.

J R Brãna B. – O senhor tem saudade do mês de maio, de Sena?

Pe Paolino – Muita… Maio era alegria, oração, trabalho… e união do povo no arraial. Do aviãozinho! De Sena Madureira nem se fala..sinto muita saudade…Quando ia a Rio Branco queria logo voltar…

J R Braña B. – O senhor ainda pensa em Sena Madureira? Um dia o senhor disse uma frase: ‘Sena Madureira do meu coração’, eu lembro e tenho esse vídeo.

Pe Paolino – E continua… Sena é do meu coração… Nunca deixou de ser, ma rapaz!

J R Braña B. – Do que o senhor lembra de Sena?

Pe Paolino – Do povo, das caminhadas pras comunidades, das missas cheias de fé… e do rio Iaco, das desobrigas sempre.

J R Braña B. – E o pessoal mais ligado ao senhor? O Fidelis, seu fiel escudeiro, que lhe ajudava na igreja, o Nilson, o Juza e outros tantos… mande um recado a eles…

Pe Paolino – Que não desanimem… que continuem servindo… Ajudar a igreja é ajudar a vida, os pobres de Sena.

J R Braña B – Ouviu falar no novo prefeito de Sena… no Gehlen Diniz?

Pe Paolino – Ouvi sim… Conheci desde criança…que ele cuide do povo… política é para servir, não para se servir.

J R Braña B – O que pediria ao novo prefeito?

Pe Paolino – Cuidar dos pobres… olhar os bairros abandonados… e lembrar que criar escola e dar condições de funcionamento também é evangelho.

J R Braña B – O que pediria aos novos padres que hoje trabalham em Sena? Frei Zezinho, Frei Valério…

Pe Paolino – Que amem o próximo… que sejam padres de estrada, de visita, de abraço, de solidariedade… não só de altar.

J R Braña B – Padre, agora quando vou a Sena ninguém me pede mais carona pra ir nas igrejas participar de 10 missas num só domingo… o senhor fazia isso comigo… o senhor lembra?

Pe Paolino – Ma rapaz… lembro sim… você sempre chegava atrasado na missa, no final, e pensava que eu não via… mas ainda rodava comigo quando tava em Sena pra tudo que era canto… Deus viu isso!

J R Braña B – Propomos aqui no oestadoacre a Semana Pe. Paolino, uma homenagem ao senhor nos primeiros dias de abril…O que senhor acha?

Pe Paolino – Acho que não precisa. Ajudar os pobres é me homenagear…Eu ficarei feliz se os pobres de Sena forem ajudados a melhorar de vida.

J R Braña B. – O senhor soube do Papa Francisco?

Pe Paolino – Soube…Rezei pelo Papa Francico…uma grande perda…um homem bom e que ajudava desconhecidos…Até deixou dinheiro que tinha em sua conta para ajudar os presos de um presídio em Roma.

J R Braña B – O senhor guarde um lugar bom pra mim aí… lembre do que lhe falei um dia…

Pe Paolino – …. mas cuide de fazer o bem aí… porque aqui só entra quem ama o próximo de verdade.

J R Braña B – Obrigado pela conversa, Pe. Paolino.

Pe Paolino – De nada. Adeus, Sena Madureira!…e façam o bem!…é isso que importa na vida.!

(…)



Em tempo: a foto de Paolino neste post foi a última que tirei dele…ele sozinho dentro da igreja em Sena..



J R Braña B.