A Defensoria Pública do Acre concluiu, na quinta-feira (30), mutirões carcerários simultâneos em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira, com cerca de 900 atendimentos a pessoas privadas de liberdade.

Organizados pela Coordenação Criminal da DPE/AC, os mutirões garantiram acesso à justiça para detentos sem advogado, analisando demandas como progressão de regime, remição de pena e situações de saúde. Houve também inspeções nas unidades.

Em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a Defensoria Pública da União participou, atuando com grupos específicos como mulheres, indígenas e LGBTQIA+.

Em Sena Madureira, o foco foi em presos provisórios e casos urgentes. O defensor público Luis Gustavo Medeiros destacou que os mutirões são parte da política permanente da instituição e reforçam o compromisso com a interiorização dos serviços.

A DPE/AC agradeceu o apoio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), fundamental para a realização dos atendimentos. A parceria com a DPU tem permitido mapear demandas específicas de grupos mais vulneráveis.

Durante os atendimentos, um detento, preso há nove meses sem julgamento, relatou que a presença da Defensoria traz esperança.

— Consegui tirar uma dúvida e sair com um pedido de remição. Isso dá um alívio – disse, esperando reconstruir sua vida e abraçar a família.

Os mutirões fazem parte da estratégia da Defensoria para enfrentar a superlotação, promover acesso à justiça e fiscalizar as condições nas prisões acreanas.

(oea com info da DPA)