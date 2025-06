Carta de Pe. Paolino ao Fideles, seu ajudante mais presente nos últimos anos do padre mais importante do Acre, que viveu meio século em Sena Madureira.

(…)caráter e a inteligência do teu pai e a alegria e disponibilidade da tua mãe(…)

Carta de Paolino de 2002

Sena Madureira

01_06_2002

Caríssimo amigo Fidelles

Saudações cordiais e sincera



O mês de maio passou veloz, como toda as coisas passam naturalmente, me deixou muita saudade, não posso pensar o mês de maio sem ter perto de mim Fidelles, tranquilo, paciente, brincalhão que nunca perdia a calma, como acontecia a mim.



Desta tua ajuda substancial quero agradecer-te de coração e considerar-te um bom amigo.

Quero neste momento expressar a minha gratidão pela tua cooperação durante o mês de maio todinho.



Que Deus e Nossa Senhora te possa abençoar e com o teu caráter alegre, inteligente e brincalhão possa realmente sentir-te realizado, não tem uma coisa mais bonita que sentir-se úteis, poder mostrar com humildade as próprias qualidades e pô -las a disposição da comunidade.



Te peço de continuar sempre assim. Porque assim terás sempre muito e bons amigos.



Tu somas no teu caráter a inteligência do teu pai e a alegria e disponibilidade da tua mãe.



Te desejo tudo de bem e te quero bem e feliz.

Um grande abraço

Pe Paolino M Baldassarri

(…)



Em tempo: conversa imaginária com Pe. Paolino, ontem dia 31 de maio de 2025