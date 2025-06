Padre Macoy, da Diocese de Rio Branco, confirmou ao oestadoacre no início da tarde que pretende ir a Sena Madureira no próximo sábado, 7.

Ele quer ter uma reunião com o prefeito Gehlen.

A Diocese pediu a interlocutores no município que agendem o encontro com o chefe do Poder Executivo.

O presidente da Câmara de Vereadores, Charmes Diniz, já foi acionado.

Este blog está tentando ajudar, por meio de amigos comuns do prefeito, a viabilizar essa conversa entre Gehlen e a Diocese.

Claro, o assunto é o prédio do Santa Juliana, que está sendo avaliado e deverá ser colocado à venda em breve.



J R Braña B.