GdA – O Acre figura entre os estados brasileiros com as menores taxas de mortalidade e morbidade no trânsito, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com base no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e no Sistema de Informações Hospitalares (SIH), ambos do Departamento de Informática do Sistema único de Saúde (Datasus).

Segundo o levantamento, o Acre registrou uma taxa de mortalidade no trânsito de 11,20 óbitos para cada 100 mil habitantes, o que coloca o estado na 4ª posição entre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal com o menor índice, atrás apenas dos estados de São Paulo, com 10,95; Amazonas com 11,14; e Distrito Federal, com 11,18.

