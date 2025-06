Valor – A cidade de Gavião Peixoto, localizada em São Paulo, foi eleita a melhor para se viver no Brasil, de acordo com a nova pesquisa do Índice de Progresso Social (IPS) do Brasil. É a segunda vez que o município recebe esse título, desde a primeira edição do estudo, lançado em 2024. (…)

Moradia, saneamento e educação – o que faz de Gavião Peixoto a melhor cidade

Em 2024, a população estimada da cidade é de 4.797 pessoas, de acordo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (…)

Um dos destaques da cidade é a presença de uma unidade da Embraer, que possui mais de 2.800 funcionários e uma pista considerada a quarta maior do mundo, com 4.967 metros de comprimento.

(…)

O levantamento atribui uma nota de 0 a 100 a três áreas principais: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades.

(…)

Grifo meu: aí uma boa meta para os prefeitos do Acre…Transformar seus municípios na melhor cidade do Acre para morar…Que tal esse desafio, prefeito Gehlen?

Grifo meu 2: perccebam que é uma cidadezinha de menos de 5 mil habitantes…



