GdA – Dar mais celeridade, transparência e otimizar o atendimento às pessoas que buscam por serviços de licenciamento ambiental. Esse é o foco do Sistema de Meio Ambiento do Acre (S-IMAC), lançado pelo governador do Acre, Gladson Camelí, nesta terça-feira, 3, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O sistema pode ser acessado por meio do link http://simac.ac.gov.br/.

(…)

“Estamos hoje lançando mais uma plataforma para dar celeridade aos processos de licenciamento ambiental com o foco em sempre melhor atender os nossos empreendedores, produtores rurais e população em geral que precisa desse tipo de serviços”, falou o governador Gladson Camelí.

(…)

Grifo meu: ninguém vai fazer o contraponto?



J R Braña B.