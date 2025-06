Deputado Edvaldo denuncia na Assembleia

— O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (o marretada, J R Braña B.), numa decisão insensível e ilegal, extinguiu a isenção de ICMS para produtos vendidos às áreas de livre comércio na Amazônia. Essa medida, impacta diretamente a economia do Acre, que tem as ALCs de Brasiléia e Epitaciolândia e de Cruzeiro do Sul. Não podemos assistir a isso de braços cruzados. Vamos solicitar que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) ingresse com uma ação e defenda os interesses dos acreanos.

Vídeo

Grifo meu: se não tiver enganado, o município de Brasileia, Epitaciolânida serão os mais afetados…várias empresas de Rio Branco se instalaram na tríplice fronteira para ter direito ao benefício no recolhimento do ICMS.

J R Braña B.