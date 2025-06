Valor – A inteligência artificial generativa tem potencial de afetar 31,3 milhões de trabalhadores no Brasil, em maior ou menor grau, aponta um estudo da LCA 4Intelligence que adapta metodologia usada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) para tratar do tema.

Desses, um contingente de 5,5 milhões enfrenta o maior risco.

IA generativa pode afetar 31,3 milhões de empregos no Brasil

(…)

Grifo meu: mais as futuras reformas na previdência…ou seja, estamos entre a ameaça da extrema-direita, seu inferno civilizatório, e o aprofundamento do projeto neoliberal(menos estado para quem precisa) em curso…O Chile e os seus suicídios de idosos é o futuro.



J R Braña B.