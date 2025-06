O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, confirmou que a viagem da Caravana da Aleac até Cruzeiro do Sul será transmitida ao vivo pela TV Aleac.

— Organizamos uma logística que vai nos permitir mostrar ao vivo nossa viagem. A equipe de comunicação fez todos os testes e teremos transmissão em tempo real via satélite. A sociedade vai acompanhar a fiscalização que faremos na quinta-feira. São 20 deputados estaduais, cinco federais e um senador confirmados – afirmou.

A saída será às 5h30 nesta quinta, 5, com café da manhã no Lago do Amor.

A primeira parada será na ponte do Caeté, em Sena Madureira, interditada desde o mês passado, onde há uma ponte provisória instalada pelo DNIT.

A segunda parada ocorre após a ponte do Jurupari, em um dos trechos mais críticos. O DNIT também apresentará um trecho de 8 km onde foi aplicado macadame — camada de 35 cm de pedra sob o asfalto.

A última parada será em Tarauacá, às 14h, para almoço, e depois o grupo segue até Cruzeiro do Sul.

Na sexta-feira, às 7h30, o prefeito Zequinha Lima recebe a comitiva com um café da manhã, seguido de ato público com prefeitos do Juruá, vereadores, empresários e convidados.

(oea com info da Aleac)