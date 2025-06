Pois é.

No dia 16 de maio, este blog publicou que o grupo do ex-prefeito de Sena perderia, no mínimo, mais um vereador para o oficialismo.

Já sabíamos que se tratava do vereador Carlos Beliza(PSD), mas omitimos seu nome a pedido do próprio.

Hoje, ele oficializou a cisão com o ex-prefeito Mazinho, que, aliás, já não vinha gostando dos seus posicionamentos na Câmara.

Carlos Beliza tem um perfil conciliador, não é sectário — e o resultado está aí.

É um reforço político para a base do prefeito Gehlen na Câmara.

Claro, na política, a via é sempre de mão dupla.



J R Braña B.

