O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) se reuniu nesta quarta (4) com a presidente do CRM-AC, dra. Leuda Dávalos, para tratar do PL 2.294/2024, que cria exame de proficiência obrigatório para médicos.

— A prova é uma forma de proteger a população e garantir que o médico esteja realmente capacitado – afirmou Leuda, citando a preocupação com a expansão descontrolada dos cursos de medicina.

O senador ouviu atentamente os argumentos apresentados e destacou que o debate é legítimo e merece ser aprofundado por todos os setores envolvidos.

Reforçou, ainda, o compromisso com uma saúde pública de qualidade e com a valorização dos bons profissionais da medicina.

— Me preocupa essa expansão sem controle. Vou acompanhar de perto e ouvir os profissionais do Acre – disse.

O senador reforçou que seu mandato está aberto para discutir temas que impactam a saúde.

(oea com info do gab do senador)