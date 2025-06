Quarta-feira, 04 de Junho de 2025 – D.O nº 14.036

EXTRATO DO CONVÊNIO 03/2025

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE/DERACRE/MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA

OBJETO: O presente Convênio tem por objeto o “Destinada a aquisição de

Combustível para o município de Sena Madureira” conforme Emenda Parlamentar

Individual Impositiva Nº 23.6706/2025.

VALOR: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2025.

(…)

◼Você, de Sena, entra no Hub oestadoacre Sena e saiba o que rola na cidade? Aqui