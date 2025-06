Estava escrito nas estrelas que a agenda do governador em Sena Madureira nesta quarta teria problemas…

Os interesses politiqueiros (o povo que se f….) de todos os lados falam por si…

O governador perdeu a paciência e repreendeu – vejam só – um assessor do senador Alan Rick durante uma agenda no município.

A pergunta que fica: assessor parlamentar agora participa como falante de agenda do Poder Executivo?

Vou esclarecer:

Durante uma agenda oficial do Poder Executivo, os interlocutores naturais são membros do governo (secretários, diretores, chefes de departamento) e, se for uma agenda interinstitucional, os parlamentares eleitos (deputados, senadores, vereadores). E, no caso de Sena hoje, o prefeito Gehlen.

O resto tem que assistir e bater palmas se achar conveniente.

No Acre, chamamos carão esse tipo de esfrega pública.



J R Braña B.

