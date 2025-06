O Instituto Federal do Acre (Ifac) realizou a abertura de dois processos seletivos simplificados para a contratação de professores substitutos no campus Xapuri. As oportunidades são para as áreas de Meio Ambiente e Sociologia, com regime de trabalho de 40 horas semanais e contratos com duração de até 12 meses, renováveis por igual período.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, entre os dias 03 e 15 de junho de 2025, respeitando o horário oficial do Acre. Os interessados devem encaminhar a documentação exigida para: cxa.seletivodocente@ifac.edu.br.

Os editais completos, contendo todas as informações sobre os critérios de seleção, etapas do processo e documentos necessários, estão disponíveis nos links abaixo:

Processo seletivo Professor Substituto – Área Sociologia

Processo seletivo Professor Substituto – Área Meio Ambiente

As portarias que regulamentam os processos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Para concorrer à vaga em Meio Ambiente, é necessário possuir formação em Gestão Ambiental ou Engenharia Ambiental. Já para a área de Sociologia, exige-se licenciatura específica.

A remuneração varia conforme a titulação do candidato, podendo chegar a R$ 8.058,29 no caso de doutorado. Candidatos com apenas graduação têm remuneração inicial de R$ 4.326,60, valor que pode ser acrescido com títulos de especialização, aperfeiçoamento ou mestrado.

Além das atividades de ensino, os docentes selecionados deverão atuar em ações de extensão, assessorias, comissões institucionais e desenvolvimento de projetos, conforme as demandas do campus e as normas vigentes.