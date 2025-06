Assim que cheguei a Sena — sempre entro pela Avelino Chaves — passei em frente à casa original do prefeito Gehlen.

Passavam das 19h30min…

E uma imagem semelhante, de meio século atrás, me veio pela janela do carro (igual seu Agnaldo prefeito na época, em seu primeiro mandato), durante a espera no sinal…

O prefeito Gehlen, numa cadeira de embalo, descansava e conversava com dois ou três jovens na varanda…

Nem tudo é só coisa ruim na vida política…

Uma cena inimaginável numa cidade grande…

Mesmo em Rio Branco, é quase impossível…

Quando fui clicá-lo, o semáforo abriu…

É o Modo Sena.



J R Braña B.

