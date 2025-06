Durante visita técnica aos trechos críticos da BR-364 nesta quinta-feira, 5, o presidente da Assembleia Legislativa (Aleac), Nicolau Júnior (PP), liderou uma caravana com 20 deputados estaduais, cinco federais, o senador Sérgio Petecão (PSD), prefeitos e o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo.

O grupo percorreu o trecho entre Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, passando por Tarauacá, para pressionar o governo federal a agir.

A mobilização, organizada pela Aleac, teve como primeira parada a ponte do Rio Caeté, em Sena, interditada por falhas estruturais.

Parlamentares destacaram os graves impactos sociais e econômicos causados pelas péssimas condições da rodovia, essencial para o escoamento da produção e transporte de pacientes.

— O drama só vai acabar com união e trabalho. Somos todos BR-364. Somos todos Acre – afirmou Nicolau Júnior durante parada em Tarauacá.

O superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, reconheceu a situação crítica e disse que relatórios já estão sendo encaminhados a Brasília.

A comitiva reuniu ainda representantes da imprensa e prefeitos do interior.

O grupo seguiu até Cruzeiro do Sul, onde será realizado um ato público nesta sexta-feira, 6, com a assinatura de um documento cobrando providências urgentes do governo federal para a recuperação definitiva da BR-364.

Em tempo: Caravana BR-364…imagens desta manhã de quinta…

(oea com info da Aleac)