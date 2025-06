PMRB – Pela primeira vez na história do Acre, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, irá receber um dos maiores eventos de jiu-jitsu do mundo: o AJP Internacional, promovido pelos Emirados Árabes Unidos, o AJP (Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro). O torneio acontecerá nos dias 28 e 29 de junho, sábado e domingo, a partir das 9h, no Sesc Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas. (…)

(…)