Governador entrega primeira etapa da reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, que beneficia moradores da regional do Purus

GdA – Foi entregue, nesta quarta-feira, 4, com a presença do governador Gladson Camelí, a primeira etapa da reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. A unidade, que atende toda a regional do Purus, está passando por intervenções para levar mais comodidade aos pacientes e servidores e garantir o melhor fluxo de atendimento.

(…) A reestruturação de (parte do hospital João Câncio Fernandes) contou com investimentos do Estado e da União(Governo Lula), provenientes de emendas parlamentares(que são recursos liberados pelos ministérios do governo federal).

Com obra orçada em mais de R$ 12 milhões, a estrutura teve adequações nas enfermarias, como troca de telhas, piso, portas, janelas e esquadrias, instalação elétrica, hidráulica e de gás, além de modificação da parte elétrica, para climatização das enfermarias, e acessibilidade.

Primeiro bebê

(…)

Grifo meu: e, claro, ninguém disse um ‘ai’ sobre por que as obras do hospital em Sena ficaram tanto tempo paradas(no mínimo seis anos)…é muita hipocrisia.!

Grifo meu 2: o que chamou atenção mesmo foi o bizarro, o vexame, o circo….tinha que ser…assista a esfrega pública do governador…



J R Braña B.

