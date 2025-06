Quinta-feira, 05 de Junho de 2025 – D.O – nº 14.037

DECRETO Nº 102 de 28 de abril de 2025

Art. 2º Ficam estabelecidos os cargos e tabelas salariais dos servidores temporários

contratados em caráter emergencial, bem como adicionais e possíveis vantagens.

DECRETO Nº 124 de 03 de junho de 2025

Art. 1º NOMEAR para o cargo de *Coordenador Municipal de Defesa Civil, o

senhor José Antônio Costa da Silva.*

DECRETO Nº 125 de 03 de junho de 2025

Art. 1º NOMEAR, o senhor Ejandre Jamelly da Silva, para o Cargo em Comissão

de Chefia, Assistência e Assessoramento Superior – CAS 5, com lotação na Secretaria de Licitações e Contratos

PORTARIA/PMSM/GAB. PREF.Nº 63/2025

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO, o AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº

16/2025/SELIC de 18 de feve-reiro de 2025 *um trator de esteira,

para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Sena Madureira/

AC*

PORTARIA/PMSM/GAB. PREF.Nº 64/2025

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO, o AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 18/2025/SELIC de 18 de feve-reiro de 2025.

aquisição de pulverizadores, para atender as demandas da Prefeitura Muni-cipal de Sena Madureira/AC

EXTRATO DO CONTRATO n. º 070/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO n. º 1962/2025

E A EMPRESA C. PINHEIRO LIMA CONSTRUTORA LTDA,

OBJETO

Constitui objeto deste contrato, a contratação de empresa para execução

de serviços de engenharia (execução, manutenção, recuperação e

recomposição de pavimentos, reparos nas redes de: drenagem, água e

esgoto, assim como de seus dispositivos, execução e reparos de calçadas,

e etc.).

O valor total da contratação é de R$ 6.150.000,00

(seis milhões cento e cinquenta mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 02/06/2025

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO N.º 3206/2025

PARECER JURÍDICO N.º 3206/2025

cujo órgão gerenciador é a Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Corresponde a R$ 6.150.000,00 (seis milhões cento e cinquenta mil reais),

(…)

