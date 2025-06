Uma Organização Não Governamental.

Isso mesmo!

Um(a) vereador(a) de Sena está organizando uma ONG para chamar de sua…

Objetivo?

Receber doações diversas…e até benefícios fiscais, via a Lei Roaunet para a cultura…

É uma sacada política…

Já sabe quem é o vereador(a)?

Junte os pontos…

Em tempo: o que é ONG? É uma Organização Não Governamental, uma entidade sem fins lucrativos, criada por cidadãos, grupos ou instituições privadas, com o objetivo de atuar em causas sociais, ambientais, culturais, educacionais, de direitos humanos, saúde, entre outras, sem vinculação direta com governos. Apesar do nome, ONGs podem sim firmar parcerias e convênios com órgãos públicos, desde que cumpram os critérios legais.

Em tempo 2: estou em Sena…4 horas no ramal BR-364 de Rio Branco até aqui para não quebrar o meu velho Nissan… Saímos (eu e Deyse na nossa Caravana de dois) no meio da tarde e chegamos após 19 horas…50 anos viajando nessa ‘rodovia’ e as coisas não mudam…Solução? Ferrovia! Mas faltam política e políticos!



J R Braña B.

