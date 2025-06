Autoridades assinam declaração conjunta cobrando do Governo Federal a reconstrução definitiva da BR-364 e investimentos prioritários no Acre.

Durante cerimônia em Cruzeiro do Sul, foi assinada a Declaração do Acre sobre a Situação da BR-364, elaborada na caravana de lideranças políticas e sociais.

O documento, que será enviado ao Governo Federal, denuncia as condições críticas da rodovia — com buracos, erosões e pontes comprometidas — e alerta para os impactos sobre o direito de ir e vir, saúde, educação e desenvolvimento regional.

A carta reconhece avanços em investimentos federais, mas afirma que são insuficientes. Relatórios do DNIT indicam que ações paliativas não resolvem mais o problema, sendo necessária a reconstrução completa da BR-364, com uso de macadame hidráulico.

O texto cobra recursos prioritários no Orçamento da União, um plano detalhado do DNIT com cronograma e transparência, além de audiências públicas e mecanismos permanentes de financiamento para a infraestrutura amazônica.

Por fim, a declaração destaca que a BR-364 é uma causa nacional, ligada à justiça federativa e à dignidade das populações amazônicas.

A assinatura marca o início de uma nova fase de mobilização, com cobrança permanente por respeito e infraestrutura à altura da importância do Acre para o Brasil.

Em tempo: fechamento da caravana no Juruá…veja

(oea com info da Aleac)