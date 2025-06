Ricardo Araújo, durante evento da Assembleia Legislativa no Juruá em defesa da reconstrução da rodovia federal que liga a capital a Cruzeiro do Sul.

— Macadame hidráulico

De outras vezes questionei as intervenções na defensiva de Ricardo Araújo, mas desta vez foi muito bem na explicação dos problemas e soluções da principal rodovia do Acre.

Informações sobre o macadame hidráulico

A tecnologia asfáltica de macadame hidráulico é uma técnica de pavimentação robusta, usada principalmente em rodovias com tráfego intenso ou em regiões com solo instável e clima severo — como é o caso da BR-364 no Acre.

O que é o macadame hidráulico?

É um tipo de base ou sub-base para pavimentação feito com:

Pedras britadas compactadas, de granulometria controlada;

Argamassa ou pasta de cimento (cimento Portland + água) aplicada entre as pedras;

Compactação final, formando uma camada rígida e durável.

Principais características:

Alta resistência estrutural (suporta peso de caminhões e tráfego pesado);

Impermeabilidade relativa, reduzindo infiltrações de água na base;

Durabilidade superior, ideal para áreas com chuvas intensas e solos instáveis;

Custo mais alto, mas com menor necessidade de manutenção no longo prazo.



J R Braña B.