Ifac

No Campus Sena Madureira, ocorreu a cerimônia de entrega das medalhas da seletiva estadual da Olimpíada Brasileira de Química – OBQ 2024. A premiação, que contou com a participação da Deputada Federal Socorro Nery, contemplou 19 alunos do referido campus, com medalhas de ouro, prata, bronze e menções honrosas, em que o campus foi um dos destaques de todo o estado.

A professora Myrna Batista, que também é coordenadora estadual das Olimpíadas de Química e da Olimpíada Nacional de Ciências no Acre, relatou sobre o processo de preparação e sobre seu orgulho diante do protagonismo do Campus Sena Madureira. “Hoje nós estamos fazendo a entrega aos alunos que participaram da seletiva estadual da Olimpíada Brasileira de Química, na edição de 2024, e o Campus teve destaque na quantidade de medalhas de ouro”, afirmou a educadora.

No total, 46 alunos participaram da seletiva estadual, representando os seguintes campi e escolas: Ifac Campi Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Xapuri, Tarauacá e Sena Madureira; colégios Alternativo, Águias do Saber, Sigma, Acreano; escolas Craveiro Costa, Ester Maia, Tancredo Neves, Glória Perez e Humberto Soares.

Cada instituição contou com um professor responsável local por organizar a preparação dos alunos, por meio de mentorias, aulas extras e atividades específicas. O envolvimento dos docentes foi, portanto, fundamental para a participação e resultados dos estudantes.

Além disso, as Olimpíadas Científicas têm o papel importante de despertar vocações. A professora relembra casos de egressos que determinaram suas carreiras a partir do envolvimento com o evento. “A gente tem o caso de um aluno, o Daniel, que está cursando Química na Universidade Federal do Acre; e o Normado que está estudando Engenharia Aeroespacial. São exemplos que nós temos da importância da participação nas Olimpíadas Científicas, temos acompanhado alguns desses egressos.”

Para quem tem interesse de participar e acompanhar as próximas etapas das olimpíadas, é importante entrar em contato com o professor referência da área de química, de cada campus e escola para orientar quanto aos processos de inscrição. Para outras escolas com o intuito de colaborar e inscrever seus alunos, podem entrar em contato diretamente com a professora Myrna pelo e-mail: myrna.cunha@ifac.edu.br.

O professor Marcelo Ramon, coordenador local do evento, evidenciou o entusiasmo dos estudantes com as iniciativas científicas. “Os alunos são muito engajados, muito empolgados com tudo o que acontece relacionado à ciência”, o que se confirma com o engajamento dos discentes em olimpíadas e demais projetos de extensão e pesquisa, como o Show de Química e comprometimento com estudos em nanobiotecnologia.

A atuação conjunta entre o Ifac e a Secretaria de Estado de Educação, tem sido fundamental para o alcance dessas ações. “A coordenação estadual da Olimpíada de Química está sob o suporte do Ifac, que estabelece parceria com SEE. Essa parceria assegura as políticas de equidade e acesso à educação do estado do Acre.” Afirmou a coordenadora.

A expectativa é de progresso para os estudantes acreanos e posterior participação na fase nacional, que está prevista para novembro do ano corrente, em Brasília. “Esperamos que neste ano, onde a premiação ocorrerá em Brasília, tenhamos alunos nas diversas Olimpíadas do programa Olimpíada de Química, nas etapas nacional e internacional”, concluiu a instrutora.