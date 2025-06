Assessoria

A Polícia Federal no Acre abriu processo seletivo para estágio. Alunos de Direito, Administração, Tecnologia da Informação e Farmácia podem participar. Basta enviar o currículo até 11 de junho para srh.srac@pf.gov.br. A seleção terá prova dissertativa no dia 17 de junho, às 8h30, com duração de 1h30.

(…)