Os dados são do IBGE divulgado nesta sexta-feira, 6

A maioria no Brasil ainda é de católicos.

Os números do Acre:

Rio Branco: maioria de evangélicos com 47% contra 32% de católicos. Sem religião, 14%

Sena Madureira: católicos são 52,88% contra 36,93% de evangélicos.

Em Sena, 8% dizem não ter religião.

A maior quantidade proporcional de católicos no Acre é no Juruá, com Porto Walter registrando 67,11% contra 31,63% de evangélicos.

Xapuri(48,4%), Brasileia(43%), Cruzeiro(46%), Tarauacá(55%) e Feijó(46%), municípios mais antigos e tradicionais do estado, a maioria também é de católicos.

Os brasileiros que se dizem sem religião já ultrapassam os 9%.

A política e a educação são fatores de movimentação entre uma religião e outra…dados mostram no mundo que quanto mais educação, instrução, pessoas nas universidades – mais cidadãos fora da religião…Não é o caso do Brasil.



J R Braña B.