Pesquisadores, profissionais e estudantes interessados no setor de óleos essenciais têm a oportunidade de participar do 12⁰ Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais (SBOE), que acontecerá em Manaus, Amazonas, de 14 a 17 de outubro de 2025, no Centro de Convenções Vasco Vasques, reunindo especialistas nacionais e internacionais para debater inovação, mercado e avanços científicos no setor. O prazo para submissão de trabalhos vai até dia 30 de junho de 2025.

O 12⁰ SBOE conta com uma programação diversificada, incluindo minicursos, conferências plenárias, mesas-redondas, apresentações de trabalhos científicos e sessões de pôsteres sobre temas relacionados ao cultivo, extração, regulamentação e aplicações dos óleos essenciais, entre outros.

Inscrição e submissão de trabalhos

Os interessados em apresentar trabalhos no 12⁰ Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais (SBOE) devem submeter suas propostas até 30 de junho de 2025 pelos canais oficiais do simpósio no site https://sboe.net.br/ A submissão de trabalhos para o simpósio pode ser sobre as seguintes áreas: estudos agronômicos em plantas produtoras de óleos essenciais: prospecção, manejo, cultivo e extração de óleos essenciais; biotecnologia ; aspectos químicos dos óleos essenciais; atividades biológicas de óleos essenciais e seus constituintes; produção, comercialização, mercado e marketing de óleos essenciais. A definição de óleo essencial adotada é a da ISO 9235:2021 – Matérias-primas naturais aromáticas, em que o Óleo Essencial é definido como “produto obtido a partir de matéria-prima natural de origem vegetal, por destilação a vapor, por processos mecânicos do epicarpo de frutas cítricas, ou por destilação a seco, após separação da fase aquosa – se houver – por processos físicos.”

Programação

O presidente da comissão organizadora deste 12⁰ SBOE, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, Francisco Célio Maia Chaves, destaca que os óleos essenciais constituem importante classe de matérias-primas utilizadas em escala mundial, sendo utilizados no preparo de alimentos e em vários segmentos da indústria como em perfumaria, cosmética, farmacêutica, na agricultura (bioinsumos) e na aromoterapia. Entre os destaques da programação, que acontecerá de 14 a 17 de outubro estão conferências sobre as pesquisas com óleos essenciais em diversos contextos. A conferência de abertura será sobre “Os óleos essenciais no Brasil – histórico, situação atual e avanços em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação ”, com a pesquisadora do Instituto Agronômico (IAC), Márcia Ortiz Mayo Marques.

Também serão temas de conferências: “Recursos genéticos de plantas aromáticas no Brasil: situação atual e estratégias frente às mudanças climáticas”, com o pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Roberto Fontes Vieira. Será apresentada a experiência colombiana com óleos essenciais desde laboratório, campo e produtos finais, em conferência da cientista Elena Stachenko, da Industrial University of Santander, Colômbia. O professor da Universidad do Uruguay, Eduardo Dellacassa, ministra conferência sobre Óleos essenciais de plantas latino-americanas, com abordagem sobre pesquisas científicas e inovações.

Estão abertas inscrições para dois minicursos: um sobre Cultivo de plantas aromáticas, com os professores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Lin Chau Ming e Ari de Freitas Hidalgo. O outro minicurso será sobre Óleos essenciais, abordando métodos de obtenção, composição química e qualidade do óleo essencial, que será ministrado pelo pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Humberto Ribeiro Bizzo. O evento contará também com mesas de debates, reunindo especialistas do cultivo, da pesquisa e da indústria sobre os seguintes temas: Pau-rosa: histórico, presente, perspectivas para a espécie; e sobre Óleos essenciais: mercado, aspectos regulatórios e usos.

Entre as diversas palestras serão abordados temas como: Farmacognosia aplicada às ciências agrarias, tendo os óleos essenciais como fonte para o desenvolvimento de produtos inovadores, pelo professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Douglas de Almeida Chaves; Desenvolvimento de protetores de plantas usando óleo essencial da Amazônia como bioinsumo, pelo pesquisador da Embrapa Acre, Murilo Fazzolin; Uso de óleos essenciais para animais aquáticos, pelo professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Mauricio Laterça Martins; entre outras temas. A programação completa pode ser acompanhada nesse link

Instituições organizadoras e parceiros

Os organizadores deste 12⁰ SBOE são a Embrapa Amazônia Ocidental, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em parceria com o Instituto Agronômico (IAC) e as empresas Infobibos e Marupá Eventos. O 12⁰ SBOE conta com patrocínio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas (Sepror-AM), Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB/AM, empresa Analítica, Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia (Abraroma) e a apoio institucional da Associação Brasileira das Industrias de Óleos Essenciais, Produtos Químicos Aromáticos, Fragâncias, Aromas e Afins (Abifra).