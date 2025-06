Confesso que vim a Sena para ajudar no encaminhamento de uma solução para o prédio em ruínas do antigo Instituto Santa Juliana e para o museu ao lado.

Acompanhei, no fim da manhã, o padre Macoy(chefe administrativo-financeiro da Diocese) em um encontro com o prefeito Gehlen Diniz, em seu escritório no centro, para a primeira conversa sobre o assunto.

A Diocese levou uma proposta de preço do imóvel (R$ 1,4 milhão), avaliada por um corretor em Rio Branco, e a entregou ao prefeito, que leu o documento e disse que o município tem interesse.

Gehlen foi direto: fez logo uma proposta de como poderia pagar.

— Nossa ideia é comprar de forma parcelada… em 14 vezes de R$ 100 mil.

Padre Macoy respondeu que levaria a proposta ao conselho da Diocese e daria uma resposta em breve.

Gehlen está consciente de que o local é ideal para a construção da cidade administrativa de Sena (ou centro administrativo do município).

— É um local bom e que não alaga. Quero concluir meu mandato deixando alguns legados à minha cidade.

A conversa entre a Diocese e o prefeito contou também com a ajuda do meu amigo Jota Alves, que, em contato constante comigo nesta semana, foi combinando dia e horário do encontro.

No fim, o prefeito nos levou para ver suas casas em construção no bairro da Pista… e lá gravamos um vídeo de 2 minutos. Assista!

Estou indo embora agora para Rio Branco com o sentimento de parte do dever cumprido e de que oestadoacre.com deu uma pequena contribuição ao município ao proporcionar esse encontro em benefício da cidade de Sena Madureira…O melhor ainda está por vir.



