Dep Edvaldo Magalhães….

— Sempre digo que a BR-364 ela é apartidária e é uma causa de todos e todas que querem um Acre mais justo e mais próspero. Eu vejo com muita esperança, com grandes possibilidades, porque o governo que fez todas as pontes e realizou o sonho da BR é o que está governando o Brasil hoje. Sei da responsabilidade e sensibilidade que o presidente Lula tem com o Acre. No governo anterior, a BR-364 foi simplesmente abandonada durante três anos. E três anos sem colocar dinheiro na rodovia, acontece o que aconteceu: fica destruída!

(…)

Em tempo:

Informações sobre o macadame hidráulico

A tecnologia asfáltica de macadame hidráulico é uma técnica de pavimentação robusta, usada principalmente em rodovias com tráfego intenso ou em regiões com solo instável e clima severo — como é o caso da BR-364 no Acre.

O que é o macadame hidráulico?

É um tipo de base ou sub-base para pavimentação feito com:

Pedras britadas compactadas, de granulometria controlada;

Argamassa ou pasta de cimento (cimento Portland + água) aplicada entre as pedras;

Compactação final, formando uma camada rígida e durável.

Principais características:

Alta resistência estrutural (suporta peso de caminhões e tráfego pesado);

Impermeabilidade relativa, reduzindo infiltrações de água na base;

Durabilidade superior, ideal para áreas com chuvas intensas e solos instáveis;

Custo mais alto, mas com menor necessidade de manutenção no longo prazo.