O projeto ‘Redação Nota 1000’, da Assembleia Legislativa do Acre por meio da Escola do Legislativo (ELA), chegou a Cruzeiro do Sul, beneficiando 400 estudantes da rede estadual.

O curso prepara adolescentes de escolas públicas para a redação do ENEM, e já passou por Brasileia, Epitaciolândia e Rio Branco, atendendo até agora quase mil jovens.

Em Cruzeiro do Sul foi registrada a primeira redação com nota mil, da aluna Maria Eduarda Braga da Silva, da escola Flodoardo Cabral.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, destaca que o projeto é uma forma de transformar a realidade acreana por meio da educação.

— Não há outro caminho para mudarmos a nossa história que não seja pela educação e a formação de nossos jovens. O futuro é agora – afirmou.

Ele garantiu que o projeto continuará, assim como o Pré-Enem promovido pela Assembleia.

Com aulas intensivas, simulação de redação corrigida individualmente, orientações sobre cidadania, suporte online e premiação simbólica, o projeto tem como metas elevar a qualidade da escrita, preparar para o ENEM e estimular o engajamento social e político dos jovens.

— Nosso compromisso é contribuir para a evolução da nossa gente – concluiu Nicolau Júnior.

(oea com info da Aleac)