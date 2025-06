A Diocese de Rio Branco já pensa a construção de uma nova igreja em Sena Madureira, que substituirá a atual Igreja de Nossa Senhora da Conceição como sede das atividades litúrgicas.

Local: atrás do prédio onde funciona a escola da igreja alugada pelo governo.

Com quase um século de existência, o templo é um dos marcos religiosos e históricos mais importantes do Acre e do município.

oestadoacre apurou que a ideia é a nova estrutura atender melhor à comunidade católica local.

Sena, segundo o IBGE, tem uma população maioria de católicos, com 52,8% contra 36,9% neopentecostais.

Já a igreja antiga, onde se encontra o túmulo de Pe. Paolino – será preservada e passará a funcionar como espaço de visitação e oração, mantendo seu valor simbólico como patrimônio da fé e da história da cidade.

E Paolino, no seu mausoléu, seguirá na sua igreja para sempre — como guardião silencioso da fé, da história e do povo que tanto amou.

Um farol eterno em Sena.

Em tempo: a igreja de Sena está sendo integrada ao sistema central da Diocese de Rio Branco. Dento de pouco tempo, todas as informações administrativas das unidades católicas interligadas serão acessadas online, sob a coordenação da sede da Diocese. Essa estrutura abrange, de forma inédita e única – a gestão de paróquias em três estados: Acre, Rondônia e Amazonas.



Empresa quer comprar terreno da igreja em sena

Uma empresa de Internet se interessou por um terreno da igreja católica em Sena.

A área, maior que o espaço onde abriga as ruínas do Santa Juliana e Museu, e localiza-se na avenida Brasil – tem valor estipulado por um avaliador do mercado, em R$ 3,9 milhões.

Quase três vezes(2,8) mais do que foi avaliado o prédio e área do Santa Juliana.



