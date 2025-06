A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, reuniu-se nesta segunda (9) com dirigentes do cooperativismo acreano.

O encontro marcou o agradecimento ao apoio da agência, com destaque para o Projeto Café Amazônia Sustentável e a implantação do Complexo Industrial de Café do Juruá, em Mâncio Lima.

Com mais de R$ 10 milhões em investimentos, o empreendimento já impacta positivamente a economia local: arrecadação municipal subiu 44,5%, os empregos formais cresceram 15,5% e a renda média das famílias cooperadas aumentou de R$ 2.409,71 (2023) para R$ 3.166,00 (2024).

— O cooperativismo é uma potência que transforma comunidades. No Acre, temos visto mudanças reais na vida das pessoas – afirmou Perpétua.

Ela destacou o compromisso da ABDI com a industrialização sustentável e o fortalecimento das cooperativas regionais.

(oea com info da ABDI)