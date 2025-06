Por Dry Alves – A segunda edição do Festival de Teatro OBA começa nesta segunda-feira, 9, em Rio Branco. A ação, que contará com três dias de espetáculos gratuitos e acessíveis, é realizada pelo grupo O Barulho do Acre, o festival segue até quarta-feira, 11, com apresentações no Teatro de Arena do SESC e no Auditório do Cela, no campus da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Nesta segunda, o espetáculo de abertura é com as “Moças do Samba”, com o show Samba, de onde vem?, às 19h30, no Teatro de Arena do SESC. Na terça-feira, 10, às 8h, é a vez de “Uma História de Amor”, no Auditório do Cela. Já na quarta-feira, 11, o encerramento fica por conta da peça “As Confiadas”, de Marília Bomfim (Teatro GPT), às 19h30, novamente no Teatro de Arena do SESC.

Vale destacar que todas as apresentações têm entrada gratuita e acessibilidade em Libras. Além disso, o festival é voltado principalmente à comunidade escolar, contudo também abre suas portas ao público em geral, que pode garantir ingresso gratuito por meio do link: https://forms.gle/ 8S2y8deHV38gCpJm9.

Mais que um evento, o Festival OBA é uma celebração da arte como ferramenta de transformação. “Esse festival é um espaço de encontro e reconhecimento. O palco se torna espelho da nossa história, das nossas lutas e afetos. O teatro tem esse poder de transformar e tocar as pessoas, e levar os estudantes ao teatro é plantar sementes de consciência, de crítica, de sensibilidade. É sobre acreditar que a arte muda o mundo”, afirma Sandra Buh, artista do grupo O Barulho do Acre e uma das idealizadoras do festival.

A realização é do grupo O Barulho do Acre e do Governo Federal, através do Ministério da Cultura, no contexto do projeto “Brasil: União e Reconstrução”, a produção é da Pé Rachado Produções, com apoio da FETAC (Federação de Teatro do Acre), Sesc Acre e Governo do Estado do Acre. E conta com financiamento da Fundação Garibaldi Brasil e da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).