Claro que não é somente no Acre que existe escola funcionando em curral, como a do Bujari, mostrada pela Globo no programa ‘Fantástico’ de domingo.

Mas, na noite passada, quem passou vergonha foi o governo do Acre…

Veja a matéria aqui

Hoje, o GdA divulgou uma nota cujo final é uma grande piada ao afirmar: ‘A educação do campo é uma prioridade permanente (…).

Outra pérola dita pelo secretário da pasta: ‘O custo da educação do campo, da floresta, é muito alto.

Alto custo mesmo é a ignorância, secretário!

‘Prioridade permanente’…

A mesma prioridade que retirou 10% da referência salarial dos professores e nunca mais devolveu, mesmo com a promessa de fazê-lo após dois anos…



J R Braña B.