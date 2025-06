O conselho da Diocese de Rio Branco se reuniu na tarde desta segunda-feira, 9, e decidiu apresentar uma contraproposta à Prefeitura de Sena Madureira sobre a venda do prédio em ruínas e da área onde funcionavam o antigo Colégio Santa Juliana e o museu da cidade.

No fim de semana, um representante da Diocese esteve em Sena Madureira e se reuniu com o prefeito Gehlen Diniz para tratar do negócio e da possibilidade de o município adquirir o terreno para construir a nova sede da Prefeitura.

Na ocasião, o prefeito manifestou interesse na área e propôs pagar os R$ 1,4 milhão pedidos pela Diocese em 14 parcelas de R$ 100 mil.

oestadoacre revela que a liderança da Igreja em Rio Branco pretende uma entrada de R$ 500 mil, com o saldo(R$ 900 mil) dividido em 10 parcelas mensais.

Nas próximas horas, o representante responsável pela negociação da Diocese deverá entrar em contato com o prefeito Gehlen para formalizar a contraproposta.

J R Braña B.

